Ankara'da cinsel ilişki için evine gittiler eroinle öldürdüler! İki sanık hakkında karar
ANKARA'da, akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alırken tanıştıkları Damla Kiraz'la birlikte evine giden ardından alkollü kadına uyuşturucu enjekte edip ölümüne sebep olan 2 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme iki sanığı da 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ortaya çıkan görüntüler ise dosyada delil olarak bulundu.
Altındağ ilçesinde geçen yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda Damla Kiraz, sabah 07.30 sıralarında yakıt almak için İskitler Turgut Özal Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kiraz'ın aracı tehlikeli kullandığını fark eden, istasyondaki fırını işleten Uğur Kara ile istasyonda çalışan arkadaşını ziyaret için orada bulunan Abdulhalim Cebeci, kadının yanına yaklaştı. Kara ve Cebeci, araçtan inmeyen Kiraz'ın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu anlayınca sohbet etmeye başladı.
Cinsel ilişki için gittiler: Bir süre sonra Kara ve Cebeci, Kiraz'ın aracına binip, cinsel birliktelik yaşamak amacıyla birlikte kadının evine gitti.
Eroini enjekte etti: Yolda giderken bir adresten uyuşturucu alan Cebeci'nin, evde kendisi kokain aldığı, Kiraz'ın koluna da eroin enjekte ettiği iddia edildi.
Kara ve Cebeci, kısa süre sonra fenalaşması üzerine Damla Kiraz'ı karga tulumba evden çıkardı.