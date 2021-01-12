Ankara'da cinsel ilişki için evine gittiler eroinle öldürdüler! İki sanık hakkında karar

Altındağ ilçesinde geçen yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda Damla Kiraz, sabah 07.30 sıralarında yakıt almak için İskitler Turgut Özal Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kiraz'ın aracı tehlikeli kullandığını fark eden, istasyondaki fırını işleten Uğur Kara ile istasyonda çalışan arkadaşını ziyaret için orada bulunan Abdulhalim Cebeci, kadının yanına yaklaştı. Kara ve Cebeci, araçtan inmeyen Kiraz'ın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu anlayınca sohbet etmeye başladı.