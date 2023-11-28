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Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Ankara’da yaşanan yasak aşk cinayetinde kadının eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Olay, saat 23.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, her ikisi de evli ve çocukları olan Hasan D. ile karşı apartman komşusu N.B. tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldu. 

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Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Birkaç ay birlikte olan ve bu sürede ilişkilerini gizledikleri ileri sürülen çift, Hasan D.'nin isteği üzerine ayrıldı. Durumu kabullenemeyen N.B. ile Hasan D. arasında sürekli tartışmalar çıkmaya başladı. 

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Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Ayrılığı hazmedemedi

Sevgilisini geri döndürme çabaları sonuç vermeyen N.B., elindeki silahla Hasan D.'nin yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başladı. Eski sevgilisinin geldiğini gören N.B., defalarca ateş etti. 

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Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hasan D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan N.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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