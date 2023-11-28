Ankara'da cinayetin altından yasak aşk çıktı karşı apartman komşusu ile

Olay, saat 23.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, her ikisi de evli ve çocukları olan Hasan D. ile karşı apartman komşusu N.B. tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldu.