Ankara’da çevre felaketi: Atıklarını tarlaya bırakıyorlar!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde biyogaz enerji üreten firmalar, atıklarını tarlaya döküyor. Yer altı sularına karışan atıklar Polatlı’nın köylerindeki içme suyunu etkilerken, halk sağlığını da tehlikeye atıyor.
Polatlı’da biyogaz enerji firmaları, hayvan atıkları ile elektrik üretiyor. Hayvan atıklarını işledikten sonra işi biten firmalar, kimyasala uğramış bu atıkları boş buldukları tarlalara bırakıyor.
Her gün yaşanan bu durum, kırsal alanda siyah renkte küçük göletler meydana getirdi. İlk başlarda petrolü andıran siyah göletlerin yanına yaklaşıldığında ise kötü koku ve sivrisineklerden durulamıyor.
Her gün yaşanan bu durum, kırsal alanda siyah renkte küçük göletler meydana getirdi. İlk başlarda petrolü andıran siyah göletlerin yanına yaklaşıldığında ise kötü koku ve sivrisineklerden durulamıyor.
“Sinek üreten fabrika”
Karailyas köyünün muhtarı Recep Demirel, tarlalara bırakılan kimyasal ve hayvansal atıkların yer altı sularına karıştığını belirterek, “Bir araba kaza yapıp onun içine düşmüş olsa bütün insanlar çıkamaz ve ölür. Bu sinek üreten bir fabrika diyelim. Yakında yaz gelecek. Yaz geldiği zaman bir ve 1,5 metre hayvan pisliği kurumayacak. Kokudan her türlü mikrop üretecek” dedi.