Ankara’da çevre felaketi: Atıklarını tarlaya bırakıyorlar!

“Sinek üreten fabrika”

Karailyas köyünün muhtarı Recep Demirel, tarlalara bırakılan kimyasal ve hayvansal atıkların yer altı sularına karıştığını belirterek, “Bir araba kaza yapıp onun içine düşmüş olsa bütün insanlar çıkamaz ve ölür. Bu sinek üreten bir fabrika diyelim. Yakında yaz gelecek. Yaz geldiği zaman bir ve 1,5 metre hayvan pisliği kurumayacak. Kokudan her türlü mikrop üretecek” dedi.