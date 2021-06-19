Ankara'da boş mezar paniği! 'Vurdum kazmayı, gömdüm insanlığı...'

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide yeni yapılmış bir mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Ortalığı ayağa kaldıran üzerinde' İnsanlık ölmüş' yazan mezarı Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı.