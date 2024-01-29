Ankara'da bit pazarından gerçek F-104 savaş uçağı aldı bahçesine koydu

Gazeteci Coşkun Aral, hayatında uçak maceraları en çok olan insanlardan biri. Kaçırılan uçaklara tanık oldu, kaçırıldığı ana tanık oldu. Korsanlarla görüştü. dünya çapında korsanlarının fotoğrafını çektiği gibi onlarla fotoğraf çektirdi.