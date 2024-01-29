Ankara'da bit pazarından gerçek F-104 savaş uçağı aldı bahçesine koydu
Savaş muhabiri Coşkun Aral, Ankara'da bit pazarından aldığı hurda savaş uçağını bahçesine getirtti. Ömrünün savaşlarda geçtiğini, sayısız uçak bombardımanlarına tanık olduğunu belirten Aral, “bir savaş uçağını alıp saksıya dönüştürüp içinde hayatı filizlendirmek bambaşka bir şey” dedi. Aral, uçakla ilgili şaşırtıcı düşüncesini de paylaştı.
Gazeteci Coşkun Aral, hayatında uçak maceraları en çok olan insanlardan biri. Kaçırılan uçaklara tanık oldu, kaçırıldığı ana tanık oldu. Korsanlarla görüştü. dünya çapında korsanlarının fotoğrafını çektiği gibi onlarla fotoğraf çektirdi.
1980'de kaçırılan Diyarbakır uçağında hava korsanlarıyla röportaj yaptı, 1983'te Çad'da bindiği uçak düşürüldü, bombardıman uçaklarının dehşetini savaş muhabiri olarak yakından izledi.
Sayısız uçakların hikayesinin içinde olan foto muhabiri Aral,1980'lerde tatbikatta hurdaya çıkan Alman Hava Kuvvetleri'ne ait F-104 savaş uçağını Ankara'da bit pazarından satın aldı.
“Savaş uçağına saksı muamelesi yapan tek insan diyebilirim”
Aral, bahçesinde sergilediği savaş uçağını kendisine ait “Coşkun Aral anlatıyor” adlı Youtube kanalında tanıttı. Aral, “Baharla birlikte çiçekler fışkırıyor içinden. Dünyada savaş uçağına bahçesinde saksı muamelesi yapan tek insan diyebilirim” dedi.