Ankara'da bir kişi kartına el koyan halk otobüsü şoförünün cep telefonunu aldı
ANKARA'da özel halk otobüsüne başkasına ait engelli giriş kartıyla binen kişi, karta el koyan şoförün cep telefonunu aldı. İkili arasında yaşanan tartışma yapılan takasla sona erdi.
ANKARA Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasına bağlı olan ve Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde (ÖHO) meydana gelen olayda; ÖHO şoförü Özkan Tuncay, durakta otobüsüne binen kişinin biniş kartını göstermesini istedi.
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Kartın başkasına ait engelli bir kişiye ait olduğunu fark eden Tuncay, karta el koydu.
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Buna sinirlenen yolcu, Özkan Tuncay'ın yanına yaklaşarak kartı geri vermesini istedi.
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Ancak, kartın geri verilmemesi üzerine yolcu, bir anda şoförün yanında bulunan cep telefonunu alarak otobüsten aşağıya indi.
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