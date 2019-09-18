Ankara'da bir kişi eski eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

ANKARA’nın Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, altı yıl önce boşanan R.I. ile eski eşi F.T. çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I.; eski eşi ve çocuğunun annesi F.T.’yi bıçakladı.