Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Yaralılar var
ANKARA'dan sabah saatlerinde gelen haber korkuttu. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçit ve asansörüne çarptı. Feci kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Mustafa Uğur yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol üzerindeki üst geçit ve asansörüne çarptı. Kazada, şoför Mustafa Uğur ile birlikte 12 kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför Mustafa Uğur, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şoförün ilk ifadesi: Tedavi altına alınan Uğur'un ilk ifadesinde, arkadan kendisini sıkıştıran bir araç nedeniyle, yağışın da etkisiyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.
Üst geçit ve asansörün kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.