Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Yaralılar var

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför Mustafa Uğur, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.