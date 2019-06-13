Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı
Demirören Haber Ajansı
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareketlenen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO otobüsü, çarptığı hafif ticari araçla kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkisinde meydana gelen kazada; EGO otoparkında park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle hareketlendi.
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İçinde kimsenin olmadığı otobüs, demir korkulukları aştı ve yol kenarında çarptığı hafif ticari araçla birlikte kafeye girdi.
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Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.
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Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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