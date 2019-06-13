Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareketlenen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO otobüsü, çarptığı hafif ticari araçla kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

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ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkisinde meydana gelen kazada; EGO otoparkında park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle hareketlendi.

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Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı - Sayfa 2

İçinde kimsenin olmadığı otobüs, demir korkulukları aştı ve yol kenarında çarptığı hafif ticari araçla birlikte kafeye girdi.

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Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı - Sayfa 3

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

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Ankara'da belediye otobüsü kafeye daldı - Sayfa 4

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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