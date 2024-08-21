Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Gerede'deki Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgi verdi.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.
Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi. Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.