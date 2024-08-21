Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi. Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.