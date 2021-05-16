Ankara'da annesinin odasından ses duyan genç delikten bakınca şok oldu! Çıplak halde...
ANKARA'da annesinin odasından duyduğu sesler üzerine anahtar deliğinden bakan genç şok oldu.
Ankara'nın Altındağ İlçesinde annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak (19) akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile birlikte alkol alırken gördü. Odasına giden 19 yaşındaki genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyun oynamaya başladı.
Gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için odasından çıkan Emre, annesinin odasından sesler duyunca odanın anahtar deliğinden baktı.
Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı.
Gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y. ise mutfağa doğru koşarak bıçak aldı.