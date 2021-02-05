Ankara'da 7 yaşında başladı 64 yıldır biriktiriyor! Ondaki koleksiyon kimsede yok
ANKARA'da Vedat Duman, 7 yaşında adliye önündeki evrak çöplüğünden pul toplamaya başladı. O günden sonra devam eden koleksiyon hastalığı 64 yıldır sürüyor. Duman'ın kağıt ve madeni paralardan oluşan devasa koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.
Çok sayıda dergide koleksiyonculukla ilgili yazıları yayımlanan Duman'ın, "Toplama Merakı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hatıra Paraları" adlı kitapları bulunuyor.
Duman, Kızılay Menekşe Sokak Balkanoğlu Pasajı'nda bulunan mütevazi dükkanında, koleksiyon meraklılarına da hizmet veriyor.
Gazetecilere açıklamada bulunan Duman, pul toplamaya 1957'de başladığını, seneler geçtikçe içindeki tutkunun güçlendiğini söyledi.
Duman, "1964'te tesadüfen Kızılay'da bulunan bir pul dükkanına girdim. Bu da Allah'ın bir lütfu, iyi ki girmişim. 1964 yılından sonra bu işleri iyice öğrenmeye başladık." diye konuştu.