Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi
Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde üzeri açık kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriye uyruklu Salih Alseyhhuseyin’in cansız bedenine Hatip Çayı'nda ulaşıldı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesinde bulunan salı pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Suriyeli bir aile, çocuklarının pazar yerinde bulunan üzeri açık kuyuya düştüğünü ihbar etti.
İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca 'Dalgıç Adamlar'dan destek istedi.
Bölgeye gelen Dalgıç Adamlar, Hatip Çayında incelemelerde bulundu. Derenin içerisine giren ekipler yaklaşık 20 dakikalık detaylı aramanın ardından 6 yaşındaki Salih Alseyhhuseyin’i derede hareketsiz halde buldu.