Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi

İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca 'Dalgıç Adamlar'dan destek istedi.