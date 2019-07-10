Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi - Sayfa 1

Ankara'nın Mamak ilçesinde üzeri açık kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriye uyruklu Salih Alseyhhuseyin’in cansız bedenine Hatip Çayı'nda ulaşıldı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. 

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Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi - Sayfa 2

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesinde bulunan salı pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Suriyeli bir aile, çocuklarının pazar yerinde bulunan üzeri açık kuyuya düştüğünü ihbar etti. 

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Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi - Sayfa 3

İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca 'Dalgıç Adamlar'dan destek istedi.

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Ankara'da 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü! Acı haber geldi - Sayfa 4

Bölgeye gelen Dalgıç Adamlar, Hatip Çayında incelemelerde bulundu. Derenin içerisine giren ekipler yaklaşık 20 dakikalık detaylı aramanın ardından 6 yaşındaki Salih Alseyhhuseyin’i derede hareketsiz halde buldu.

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