Ayrıca araca binmeden önce de çöp kutusuna bir şeyler atıyor. Ben bebeğimi teslim aldıktan sonra tekrar kabus yaşadım. Bebeği bana, eşimle beraber kaldığımız evdeki eşyalar ile teslim ettiler. Böylece evime girildiğini fark ettim. Benim bebeğim sadece benden anne sütü içer. Bebeğe en büyük mamayı almışlar. Bu da şunu gösteriyor; demek ki bebeği bana vermek üzere kaçırmamışlar. O bebek bana uzun bir süre gösterilmeyecekti.