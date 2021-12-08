Ankara'da 3D yazıcıyla gıda üretildi Yemeğimizi evimizde kendimiz 'yazdıracağız'

"Sağlıklı ve doğal ürünler"

Prof. Dr. Candoğan, projeye başlama nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Yutma güçlüğü çeken bireyler, ağızlarına aldıkları gıda ve içecekleri midelerine gönderirken zorluk çekerler, yutamazlar, akciğerlerine kaçma söz konusu. Bu şekilde akciğerlerde aspirasyon pnömonisi denilen rahatsızlıklar ortaya çıkabilmekte. Bu nedenle çok sıvı veya çok katı gıdaları ya da homojen olmayan gıdaları tüketemiyorlar. Bu tür hastalar genellikle nörolojik ya da yatan yaşlı hastalar olduğu için yüksek protein içerikli et bazlı gıdalara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu proje kapsamında tavuk ve dana eti bazlı fonksiyonel gıda ürettik. Gerçek gıdalar bunlar. Tavuk eti, dana eti ve biyoaktif özelliklere sahip kapya biber, kereviz tozu, kırmızı pancar tozu gibi fonksiyonel, sağlıklı, biyoaktif bileşikler içeren ürünler de kullandık. Seyreltilmesini de tam yağlı süt ve tereyağı ile yaptık. Bunlar kesinlikle sağlıklı ve doğal ürünler, insanlar 3D yazıcılarla basılan gıdalar diye korkmasınlar."