Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı böyle kutlandı!
Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci TBMM binasına kadar resmigeçit gerçekleştirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı marşlar seslendirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.
Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler de yer aldı.