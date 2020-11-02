Ankara'da 17 yaşındaki genç kızı devre mülk için otele çağırdılar! Feci şekilde can verdi

Hayat dolu bir gençti: Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti. Açar’ın babası Ferhat Açar ve sınıf arkadaşları İHA’ya konuştu. Acılı baba Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.