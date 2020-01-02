Ankara'da 13 katlı binada yangın paniği
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 13 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, binada oturanlar tahliye edildi
Karapürçek Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde 26 dairenin bulunduğu binanın kapalı otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Patlama sesleri sonrası binadan yoğun duman çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler binanın zemin katından yükselen yoğun duman nedeniyle binayı tahliye etmeye çalıştı. Polis ekipleri dairelerin zillerine basarak binada oturanları uyandırmaya çalışırken, bir yandan da siren sesiyle uyarıda bulundu.
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Paniğe kapılan apartman sakinleri kısa sürede binayı boşaltırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
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