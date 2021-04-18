Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak amacıyla daha önce salgın nedeniyle düzenlenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasını 1 Nisan'dan itibaren yeniden başlattı.