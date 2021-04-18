Ankara'da 111 bin iftar ve sahur paketi bağışlandı! İftar bağışı nasıl yapılır
ANKARA Büyükşehir Belediyesinin kampanyasında ihtiyaç sahiplerine 111 bin iftar ve sahur paketi bağışlandı. Kampanya kapsamında hayırseverler, "iftarver.com" ile "ankaratekyurek.com" internet adreslerinden 25 liraya iftar ve sahur paketi bağışlayabiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla başlattığı iftar ve sahur yemeği kampanyası kapsamında hayırseverler ihtiyaç sahipleri için 2 haftada 111 bin iftar ve sahur paketi bağışladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak amacıyla daha önce salgın nedeniyle düzenlenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasını 1 Nisan'dan itibaren yeniden başlattı.
Kampanyada hayırseverler, "İftar Ver" uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere BELPA mutfağında hazırlanan iftarlık ve sahurluk paketleri satın alabiliyor.
Hijyenik koşullarda hazırlanan paketleri, evde yemek yapacak kimsesi olmayan ya da dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve müzisyenlere ulaştırılıyor.