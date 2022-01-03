Ankara ve Konyalılar çok sevinecek! Efsane geri dönüyor! 2022 model Tofaş Şahin yeniden satışa çıkıyor
ANKARA ve Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde Tofaş'ın ürettiği Şahin marka otomobillerin hastası çoktur. 2002 yılından bu yana üretilmeyen Tofaş Şahin'lerin yeniden üretime baylanacağı ve 2022 yılı içerisinde satışa sunulacağı iddia edildi.
Türkiye'de otomobil modifiye geleneğinin gelişmesinde büyük katkısı olan Tofaş'ın 'kuş' serisi 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. Otomotiv tarihine derin izler bırakan ve ülkemizde adeta hastası olunan Tofaş Şahin ile ilgili hastalarını sevindirecek haber geldi. 2022 model Tofaş Şahin geliyor. Otomobil piyasasında yeni bir dönem başlayacak…
Bir süre önce trafikten men edileceğine dair iddialar ile gündeme gelen Tofaş Şahin ile ilgili yeni ayrıntılar otomobil tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı. Geçmiş dönemin en çok sevilen ve hala günümüzde hastalarının olduğu Tofaş ile ilgili yeni gelişmeleri sizin için derledik...
Tofaş’ın Kuş serisi modellerinin Türkiye için yeri olduğunu söylersek kesinlikle yalan söylememiş oluruz. Bir dönem kapış kapış satıldığını özellikle modelin hastalarından bilmeyen yoktur. Günümüze baktığımız zaman bile hala yüksek fiyatlara şahit oluyoruz.
Tofaş efsaneleşen başarısını Şahin, Doğan ve Kartal ile yakaladı. Yine aynı dönemde Serçe serisi vardı ancak o kadar tuttuğunu söyleyebiliriz.