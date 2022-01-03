Ankara ve Konyalılar çok sevinecek! Efsane geri dönüyor! 2022 model Tofaş Şahin yeniden satışa çıkıyor

Bir süre önce trafikten men edileceğine dair iddialar ile gündeme gelen Tofaş Şahin ile ilgili yeni ayrıntılar otomobil tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı. Geçmiş dönemin en çok sevilen ve hala günümüzde hastalarının olduğu Tofaş ile ilgili yeni gelişmeleri sizin için derledik...