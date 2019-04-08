Ankara Üniversitesi'de profesörün tecavüzü öğrencileri ayağa kaldırdı

Dekanlık binası önünde toplanan öğrenciler adına açıklamada bulunan öğrenci temsilcisi Hüseyin Fatih Şimşek, bu konudaki iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve fakülte yönetimine şikayette bulunduğunu ancak olayın örtbas edildiğini savundu. Şimşek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri olarak sessiz kalmayacaklarını ve tepkilerini her zamankinden daha gür dile getireceklerini söyledi.