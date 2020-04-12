Ankara sokaklarında hareketli dakikalar! 20 kilometre kaçtı ama kurtulamadı
ANKARA'da ehliyetsiz sürücü yanındaki kız arkadaşıyla sokağa çıktı. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Ankara sokakları bir anda hareketlenirken 20 kilometrelik kovalamaca sonucu kaçaklar yakalandı... Cezayı da yediler...
ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, ortalığı fena karıştırdı. Başkent sokaklarında hareketli anlar yaşanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 RHS 59 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kemal P. (35) ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler daha sonra Altındağ ilçesine yöneldi. Ekipler bu sırada havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı.
Kaçmaya devam eden otomobildekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Polis ekipleri de yoldan geçen kamyon ve minübüsle bulvarı kapatarak otomobilin geçişini önlemek istedi.