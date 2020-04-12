Ankara sokaklarında hareketli dakikalar! 20 kilometre kaçtı ama kurtulamadı

ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, ortalığı fena karıştırdı. Başkent sokaklarında hareketli anlar yaşanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.