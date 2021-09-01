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Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 

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Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

393 kilometre uzunluğuna sahip

393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.

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Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldılar.

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Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor sayılı günler kala görüntülendi

Proje güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Ayrıca projede; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor. 

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