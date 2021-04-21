Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesi kapılarını açtı

Koronavirüs vaka sayıları bir türlü 60 binin altına inmezken, yoğun bakımlarda da doluluk oranı her geçen gün artıyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinden gelen görüntüler ise ürpertici. Covid-19 yoğun bakımda görevli Hemşire Berna Aydoğan, hala tedbirlere uymayanlara sitem ederek, "Keşke imkanımız olsa da bu hastalığa inanmayanlara ya da hastalığı önemsemeyenlere yoğun bakımı gösterebilsek, hastaların burada nefes alabilmek için nasıl çırpındıklarını gösterebilsek" dedi.