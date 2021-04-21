Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesi kapılarını açtı
ANKARA Şehir Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki doktor ve hemşireler; maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan müdahale ettikleri hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çabalıyor.
Koronavirüs vaka sayıları bir türlü 60 binin altına inmezken, yoğun bakımlarda da doluluk oranı her geçen gün artıyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinden gelen görüntüler ise ürpertici. Covid-19 yoğun bakımda görevli Hemşire Berna Aydoğan, hala tedbirlere uymayanlara sitem ederek, "Keşke imkanımız olsa da bu hastalığa inanmayanlara ya da hastalığı önemsemeyenlere yoğun bakımı gösterebilsek, hastaların burada nefes alabilmek için nasıl çırpındıklarını gösterebilsek" dedi.
Maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan hastalara müdahale eden sağlıkçılar, yoğun bakım ünitesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.
Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında 'kısmi kapanma' uygulamasının ilk haftasının geride kaldığına işaret eden Turan, kısıtlamaların üzerinden 10-15 gün geçmesiyle vakaların azalmaya başlamasını öngördüklerini söyledi.