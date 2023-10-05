Ankara saldırısında şok ayrıntı! İkinci canlı bomba vurulmasa içeride patlayacaktı
ANKARA'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör eylemiyle ilgili şok eden ayrıntılar ortaya çıktı. İlk canlı bomba, polis tarafından vurulunca patladı. Bahçeye koşmaya başlayan canlı bomba ise başından değil de göğsünden vurulsa o da patlayacaktı...
ANKARA'da PKK'lı iki teröristin İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Teröristlerin Ankara'ya kadar nasıl gelebildikleri tartışmaları sürerken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, saldırıyla ilgili kan donduran ayrıntıları yazdı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara’da düzenlenen bombalı terör saldırısında, İçişleri Bakanlığı'na doğru avluda koşarken başından vurulan ikinci teröristin vücudundan vurulsaydı patlayacağını yazdı. Teröristin üstünde dokuz buçuk kilo ağırlığında C-4 patlayıcı olduğu detayını aktardı. İşte o ayrıntılar...
“Öğrendiğim kadarıyla canlı bomba (Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin) üzerindeki bombayı kendisi patlatmadı. Nöbet kulübesindeki polisin açtığı ateş sonucu bomba patladı."
"Bu patlama sırasında ikinci PKK'lı ( Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz) bariyerleri aşarak, İçişleri Bakanlığı'na doğru avluda koşarken, diğer polis memuru tarafından başından vuruldu."