Ankara saldırısında şok ayrıntı! İkinci canlı bomba vurulmasa içeride patlayacaktı

ANKARA'da PKK'lı iki teröristin İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Teröristlerin Ankara'ya kadar nasıl gelebildikleri tartışmaları sürerken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, saldırıyla ilgili kan donduran ayrıntıları yazdı.