Ankara kulislerinden sızdı! Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir işçiye ödenebilecek minimum ücret olan asgari ücret 2024 yılı için 17.002,12 TL iken 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Hedef enflasyona göre belirlenen yüzde 30 zamlı asgari ücret için işçi tarafının beklentisi 29 bin 583 liraydı. Ancak gerçekleşen enflasyondan bile uzak bir rakam olan yüzde 30 zamlı tutar 2025 yılı asgari ücretini ortaya çıkardı.