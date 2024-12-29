Ankara kulislerinden sızdı! Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belli oldu. 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Gerçekleşen enflasyona göre değil de hedeflenen enflasyona göre belirlenen yeni asgari ücret için işverenler memnun ancak çalışanlar ise huzursuz. Yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücret milyonları ilgilendirirken ara zam için en önemli sinyal geldi. Ankara kulisleri bu sinyalle hareketlendi.
Asgari ücret 2025 zammı milyonlar için belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu yaptığı 4 toplantının ardından yeni asgari ücreti yüzde 30 zamla duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025 zammının 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Yapılan zam oranı ile beraber tepkiler de alevlenmeye başladı. Zammın düşük olduğuna dair ekonomi çevrelerince ve vatandaşlarca ara zam için çağrılar yükselmeye başladı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Bir işçiye ödenebilecek minimum ücret olan asgari ücret 2024 yılı için 17.002,12 TL iken 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Hedef enflasyona göre belirlenen yüzde 30 zamlı asgari ücret için işçi tarafının beklentisi 29 bin 583 liraydı. Ancak gerçekleşen enflasyondan bile uzak bir rakam olan yüzde 30 zamlı tutar 2025 yılı asgari ücretini ortaya çıkardı.
Milyonların gözü ise temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulan vatandaşların ara zam beklentileri arttı. Ara zam için en önemli sinyal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ankara kulisleri bu sinyalle birlikte hareketlendi.