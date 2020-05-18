Ankara kedisi Serenay Sarıkaya! Instagram'da o haline yorum yağdı
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile ayrılmasının ardından Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen ile objektiflere yansıdı ve olaylar bir bir patlak verdi. Samyeli, aldatıldığını iddia edince tüm gözler Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'a çevrildi.
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Zaten ön planda olan ve sıklıkla magazin gündemine konu olan çiftin ilişkisi merak konusu oldu, sosyal medya hesapları sıkı takip altına alındı. Durum böyle olunca ikilinin artan takipçilerinin yanı sıra paylaşımlarına beğeni ve yorumlar da arttı.
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Serenay SArıkaya da son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sarıkaya, sosyal medyadaki bir filtreyle göz rengini değiştirdi.
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O halini doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ''Ankara kedisi'' notuyla paylaştı.
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