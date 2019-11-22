Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ANKARA Garı önündeki bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Davanın 3 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında suçlu bulunarak hüküm giyen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanmak üzere gübre almaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
ANKARA Garı önünde 10 Ekim 2015'te 100 kişinin hayatını kaybetmesi, 391 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanık hakkında açılan dava 3 Ağustos 2018'de karara bağlanmış, firari durumdaki sanıkların dosyası ayrılmıştı.
Dosyası ayrılan firari 16 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi.
Mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör saldırısıyla ilgili 9 klasörün daha mahkemeye gönderildiğini belitti.
Ana davada 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 'anayasal düzeni ihlal' suçlarından 101 kez ağırlaştırılmış müebbet, 391 kişiyi ise 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 bin 557 yıl hapse mahkum edilen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanılmak üzere gübre satın almaya çalıştığı anların görüntüleri de dava dosyasına girdi.