Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Ana davada 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 'anayasal düzeni ihlal' suçlarından 101 kez ağırlaştırılmış müebbet, 391 kişiyi ise 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 bin 557 yıl hapse mahkum edilen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanılmak üzere gübre satın almaya çalıştığı anların görüntüleri de dava dosyasına girdi.