Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, dehşet saçtı. Zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü - Sayfa 1

ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü - Sayfa 2

Kaza, Ankara-Kırıkkale Karayolu Elmadağ ilçesinde meydana geldi.

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Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü - Sayfa 3

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan 06 COM 10 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybı sonrasında karşı şeride geçerek önce 06 BK 0112 plakalı otomobile, daha sonra da 06 GD 6677 plakalı otomobile çarptı.

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Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü - Sayfa 4

Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NH 376 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için tarlaya uçtu.

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