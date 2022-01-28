Ankara dondu kaldı! Kuğulu Park'ın fıskiyelerinden 4 metrelik buzullar oluştu

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı. Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu. Vatandaşlar ise bu olayı telefonlarına kaydetti.