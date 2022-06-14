Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena
ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası caddeler göle dönerken araçlar yolda kaldı. Birçok noktada su baskınları meydana geldi.
ANKARA eşi benzeri görülmemiş bir yağmura tutuldu. Günlerdir devam eden sağanak yağış dalgasının sonuncusu bugün kenti bir kez daha vurdu. Başkent sulara gömüldü. Ankara'da yaşam durmuş halde.
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Ankara meteorolojik uyarıların ardan öğleden sonra gelen şiddetli yağmurla suya gömüldü. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
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Hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.
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Otobüs durakları dolup taşarken çoğu yolcu otobüslere binemedi.
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