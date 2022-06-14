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Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

İhlas Haber Ajansı
Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası caddeler göle dönerken araçlar yolda kaldı. Birçok noktada su baskınları meydana geldi.

Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

ANKARA eşi benzeri görülmemiş bir yağmura tutuldu. Günlerdir devam eden sağanak yağış dalgasının sonuncusu bugün kenti bir kez daha vurdu. Başkent sulara gömüldü. Ankara'da yaşam durmuş halde.

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Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

Ankara meteorolojik uyarıların ardan öğleden sonra gelen şiddetli yağmurla suya gömüldü. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

Hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.

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Ankara böylesini görmedi hayat durdu yağmur sonrası durum fena

Otobüs durakları dolup taşarken çoğu yolcu otobüslere binemedi.

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