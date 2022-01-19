Ankara Beypazarı'nda 86 yıllık tarihi köprü çalındı!

Ankara'da duyanların aklını başından alan ve "bu kadar da olmaz" dedirten film gibi bir hırsızlık yaşandı. Ankara ile Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkisinde, Kirmir Çayı üzerinde bulunan Köprü, 1936 yılında yapıldı. Betonarme inşa edilen köprü, 42 yıl hizmet verdi.