Ankara başta olmak üzere 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı! İşte detaylar...

Koronavirüs salgınında durum gitgide kötüleşiyor. Uzmanlar eylül ve ekim ayında daha korkunç bir tablo ile karşılaşabileceğimizi belirtiyor. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler ile de durumun vahameti gözler önüne seriliyor. Bu kapsamda yeni yasaklar kapıda... Geri dönecek yasakların Ankara başta olmak üzere 7 ilde uygulanması planlanıyor.