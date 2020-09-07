Ankara başta olmak üzere 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı! İşte detaylar...
Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı.Bu kapsamda başta Ankara olmak üzere salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor.
Koronavirüs salgınında durum gitgide kötüleşiyor. Uzmanlar eylül ve ekim ayında daha korkunç bir tablo ile karşılaşabileceğimizi belirtiyor. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler ile de durumun vahameti gözler önüne seriliyor. Bu kapsamda yeni yasaklar kapıda... Geri dönecek yasakların Ankara başta olmak üzere 7 ilde uygulanması planlanıyor.
Yeni önlemler
Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.
Park ve piknik alanları...
Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.