Ankara, Antalya ve Iğdır'da yarasa kızlara baskın! Cinsel ilişkiyle kandırıyorlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri, 6 ay boyunca takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi.