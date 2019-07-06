Aniden hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Geçtiğimiz günlerde düşen usta sanatçı Haldun Dormen, kalça kemiğinin kırılması sonucu aniden hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, büyük ustayı hastanede ziyaret etti.
Tiyatronun usta sanatçısı Haldun Dormen kalçasındaki kırık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Uyluk kemiği kırılan Dormen'in tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Dormen'i gazeteci Ayşe Arman'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastanede ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olan usta sanatçı, tiyatro yönetmeni Haldun Dormen'i ziyaret ederek "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Sağlık durumu iyiye giden Haldun Dormen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum, bu süreçte bana destek olan başta doktorum Prof.Dr.Uluğ Eldegez, ilk müdahaleyi yapan Op.Dr.Kaan Gök, Doç.Dr.Mehmet Büget ve ameliyatımın çok başarılı geçmesini sağlayan başta Prof. Dr. Mehmet Aşık, Doç.Dr. Ali Erşen, Op. Dr. Yavuz Sağlam, Dr. Alper Şükrü Kendirici ve ekibine sonsuz teşekkürler."
Usta oyuncunun ameliyatının başarılı geçmesi ve sağlık durumunun iyiye gidiyor olmasının ardından Pazartesi günü taburcu olabileceği söyleniyor.