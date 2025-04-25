Aniden değişecek çok kuvvetli olacak! Son hava durumu raporu ortaya çıktı İstanbul, Ankara, İzmir...

Macit, "Yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.