Aniden değişecek çok kuvvetli olacak! Son hava durumu raporu ortaya çıktı İstanbul, Ankara, İzmir...
Kuvvetli sağanak yağış geliyor. Hafta sonu dışarıya çıkma planınız varsa hava durumuna göz atın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Sıcaklık bazı bölgelerde mevsim normalleri altına düşecek.
Yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.
Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerdeki vatandaşları dikkatli davranmaları konusunda uyaran Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi, azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.
Macit, "Yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul'da yağış beklenmediğini anlatan Macit, "Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek." dedi.