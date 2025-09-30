BIST 10.981
Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler

Kalp, kanı pompalayarak vücuda oksijen ve temel besinleri taşır. Bu nedenle kalp sağlığı vücudumuzun düzgün çalışması için hayati önemdedir.

Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kalp-damar hastalıkları (kardiyovasküler hastalıklar) her yıl yaklaşık 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler - Resim: 2

Bu hastalıklardan ölümlerin beşte dördü, kalp krizi ve felç nedeniyle gerçekleşiyor.

Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler - Resim: 3

Kardiyologlar (kalp doktorları) sağlıklı bir kalbe sahip olmanın her gün üzerinde çalışılması gereken bir hedef olduğunu söylüyor.

Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler - Resim: 4

Dinlenme sırasında sağlıklı bir kalp atış hızı yetişkinler için dakikada 60 ila 100 arasında olmalı.

ABD'li kardiyolog Dr. Evan Levine, "İyi beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmak, kalpte oluşabilecek hasarı daha en başından önlememizi sağlar" diyor.

Peki, sağlıklı bir kalp gerçekten kalp krizi riskini azaltır mı?

