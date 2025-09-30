Ani ölümlerin sebebi kalp krizi önlenebilir mi? İşte hayat kurtaran yöntemler

Dinlenme sırasında sağlıklı bir kalp atış hızı yetişkinler için dakikada 60 ila 100 arasında olmalı.

ABD'li kardiyolog Dr. Evan Levine, "İyi beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmak, kalpte oluşabilecek hasarı daha en başından önlememizi sağlar" diyor.

Peki, sağlıklı bir kalp gerçekten kalp krizi riskini azaltır mı?