Ani kaybı yasa boğdu! Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a son görev

Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Taksim Cihangir’deki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan’ın vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koştu.