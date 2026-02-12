Ani kaybı yasa boğdu! Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'a son görev
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı dostları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Taksim Cihangir’deki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan’ın vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koştu.
Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları törenden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii'ne geldi.
Poyraz Karayel'de Kanbolat Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen gözyaşlarını tutamadı.