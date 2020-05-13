Ani baş dönmesi neden olur tehlikeli mi sebebi bu hastalık olabilir!

Amerika Açık Golf Turnuvası’nda golf oyuncusu Jason Day’in kameralar önünde bir anda yere devrildiğinde yaşadığı da ‘iyi huylu pozisyonel vertigo’ydu. Day, yerden kalkmayı ve dünyanın bir numarası olmayı başardı. Bu, aniden ayağa kalkıldığında hissedilen ve birkaç saniye sonra geçen sıradan baş dönmelerinden farklı bir durum. Bir tür tansiyon problemi olan ve ayakta durmaya devam ettikçe kötüleşen ortostatik hipotansiyondan da farklı.