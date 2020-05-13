Ani baş dönmesi neden olur tehlikeli mi sebebi bu hastalık olabilir!
Genellikle yatakta dönerken veya yataktan kalkarken başınızın pozisyonunu değiştirdiğinizde meydana gelen şiddetli, kısa süren baş dönmesi biçiminde kendini gösteren rahatsızlık aslında İyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo olabilir.
Baş dönmesi deyince genellikle akla önce tansiyon sorunu geliyor. Ancak baş dönmesinin birçok sebebi olabilir. İşte bunlardan biri de aniden ayağa kalınca meydana gelen baş dönmesi.
Amerika Açık Golf Turnuvası’nda golf oyuncusu Jason Day’in kameralar önünde bir anda yere devrildiğinde yaşadığı da ‘iyi huylu pozisyonel vertigo’ydu. Day, yerden kalkmayı ve dünyanın bir numarası olmayı başardı. Bu, aniden ayağa kalkıldığında hissedilen ve birkaç saniye sonra geçen sıradan baş dönmelerinden farklı bir durum. Bir tür tansiyon problemi olan ve ayakta durmaya devam ettikçe kötüleşen ortostatik hipotansiyondan da farklı.
Kulak hem işitme hem de denge ile görevli bir organımız ve denge kısmına ait rahatsızlıklarda “gerçek” bir baş dönmesi ortaya çıkar. Kulağa ilişkin baş dönmelerinin diğer önemli özelliği ise genellikle hafif veya şiddetli bulantı hatta kusmalarla birlikte olmasıdır. Bulantı esnasında kişinin yüzünde soluklaşma ve hafif terleme olabilir.
Colorado Üniversitesi Hastanesi’ndeki Denge Laboratuvarı yöneticisi Carol Foster, “Bir anda gerçekleşen iyi huylu pozisyonel vertigo, kalsiyum karbonattan oluşan iç kulak kristallerinin yerinden oynamasından kaynaklanıyor” diyor.