Angelina Jolie'nin Brad Pitt kararı şaşırttı Jennifer Aniston ile evlilik iddiası kızdırdı

Angelina Jolie'nin, Corona virüs salgını nedeniyle evde birlikte karantina altında yaşadığı çocuklarının yüzünü eski eşi Brad Pitt'e göstermediği iddia edildi. Sebep Corona virüsmüş gibi görünse altında yatan bir başka detay geçtiğimiz günlerde Brad Pitt'in evleneceğinin gündeme gelmiş olması olabilir. İşte o detaylar...