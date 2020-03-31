Angelina Jolie'nin Brad Pitt kararı şaşırttı Jennifer Aniston ile evlilik iddiası kızdırdı
Brad Pitt'in, eski eşi Angelina Jolie'nin koronavirüs (kovid-19) tehlikesine karşı aldığı kararla çocuklarını göremediği yazıldı. Ancak bu durumun sebebi Brad Pitt'in evlenme iddiaları olabilir.
Angelina Jolie'nin, Corona virüs salgını nedeniyle evde birlikte karantina altında yaşadığı çocuklarının yüzünü eski eşi Brad Pitt'e göstermediği iddia edildi. Sebep Corona virüsmüş gibi görünse altında yatan bir başka detay geçtiğimiz günlerde Brad Pitt'in evleneceğinin gündeme gelmiş olması olabilir. İşte o detaylar...
E! News’in haberine göre, 44 yaşındaki Jolie, çocukları Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) ile ikizleri Knox ve Vivienne’i (11) yeni tip Corona virüs tehlikesine karşı Los Angeles’taki evlerinde tutuyor.
18 yaşındaki en büyük çocukları Maddox da eğitim gördüğü Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Yonsei Üniversitesi’nin tatil edilmesinin ardından ABD’ye ailesinin yanına döndü.
Çocuklar yabancı dil derslerine çalışarak, okul ödevlerini yaparak, enstrüman çalarak, oyun oynayarak ve mutfak işlerine yardım ederek zaman geçiriyor.