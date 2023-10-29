Angelina Jolie'den Filistin çığlığı! 'Aksa Tufanı bir terör eylemi ancak...'
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonunun bir terör öylemi olduğunu belirterek, "Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" dedi.
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade eetti
Angelina Jolie, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." dedi.
Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor."
"İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor."