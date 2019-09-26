Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt'in yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa bakın kim
11 Yıllık aşkı Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt, yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi.
11 Yıllık ilişkilerini 2016 yılında bitirme kararı alan boşanmaları 3 yıl boyunca süren çift, Angelina Jolie ile Brad Pitt, ilişkisinde sona gelinmişken Pitt, yeni sevgilisi ile görüntülendi.
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Geçtiğimiz yıllarda hiçbir kadınla görüntülenmeyen Pitt, eski eşi Jennifer Aniston'la ve ünlü oyuncu Charlize Theron'la anılmıştı ki ikisi de asılsız çıktı.
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Yıllar sonra yeni sevgilisi ile görüntülenen Brad Pitt, ilk olarak 19 Eylül'de ortaya çıktı.
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Mücevher tasarımcısı Sat Hari Khalsa ile görüntülenen efsane oyuncu, geçtiğimiz gün yeni aşkıyla ikinci kez görüntülendi.
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