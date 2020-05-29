Angelina Jolie ve Brad Pitt'in arası yıllar sonra düzeldi bir araya gelecekler
Geçtiğimiz yıl resmen boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt, 4 senedir olaylı ayrılıkları nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu ki ikili arasında sular duruldu.
Dört yıl önce ayrılan ve geçen sene tamamen aralarındaki bağı kopararak ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, bir türlü uzlaşamadıkları velayet konusunda anlaşma sağlayınca sürekli gerilimli olan ilişkileri de ayrılmalarından bu yana ilk kez düzeldi.
Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayet planı üzerinde anlaştıktan sonra ilişkilerini düzeltti. Daily Mail'in haberine göre, 2016 yılında ayrılan ve resmi olarak geçen yıl boşanan çift, çocukları Maddox Pax, Zahara, Shiloh ikizler Knox ve Vivienne'in velayet sorununu çözmelerinin ardından ilişkilerini daha iyi bir yola soktu.
Brad Pitt'e yakın bir kaynak, "Brad için çocukları en önemli şey. Arkadaşlarına, hayatta pek çok şeyi çocuklarından öğrendiğini anlatıyor. O ve Angie velayet için anlaşınca ilişkileri de düzeldi" diye konuştu.
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh gelecek hafta 14 yaşına giriyor. Kaynaklara göre Shiloh her iki ebeveyniyle de yakın ilişki içinde ve tüm aile birlikte doğum günü kutlaması yapmayı iple çekiyor.