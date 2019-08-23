Angelina Jolie duygusal anlar yaşadı! Ağlamamaya çalışıyorum
ABD'li 44 yaşındaki ünlü aktris Angeline Jolie, 2002 yılında henüz 7 aylıkken evlat edindiği Kamboçyalı Maddox'ı Güney Kore'de bırakıp ABD'ye evine gitti. Ünlü aktris gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çektiği görüldü.
Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı, Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu Maddox, artık 18 yaşına girdi. Brad Pitt ile ayrılık sürecinde annesinin en büyük destekçisi olan Maddox, ilk kez evinden ve ailesinden bu kadar uzun süre için ayrılıyor.
Maddox, biyomühendislik konusunda yüksek öğrenim görmek için Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'ne başladı. 44 yaşındaki Jolie de onu kendi elleriyle okuluna teslim etmek için bu ülkeye gitti.
Jolie, oğlunun eğitim göreceği üniversitede eğitim yılının ilk gününde de onu yalnız bırakmadı. Hem okulu ve çevresini gören hem de Maddox'ın arkadaşlarıyla sohbet eden Jolie, duygusal anlar yaşadı.
Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Angelina Jolie, bir öğrencinin sorusu üzerine de "Ağlamamaya çalışıyorum." diye konuştu.