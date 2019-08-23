Angelina Jolie duygusal anlar yaşadı! Ağlamamaya çalışıyorum

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı, Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu Maddox, artık 18 yaşına girdi. Brad Pitt ile ayrılık sürecinde annesinin en büyük destekçisi olan Maddox, ilk kez evinden ve ailesinden bu kadar uzun süre için ayrılıyor.