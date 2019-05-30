Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha önce sadece iOS'ta kullanılan bir sesli mesaj özelliğini android kullanıcılarına da getirdi.
Facebook'un altında hizmet vermeye devam eden WhatsApp, kullanıcılarının kişisel güvenliği için geliştirmelerine devam ederken, aynı zamanda çeşitli kolaylıklar için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya çapında 1.5 milyon kullanıcıya hizmet veren WhatsApp, bu kez Android kullanıcılarını sevindirdi.
WhatsApp’ın yeni özelliği, kullanıcıların sesli mesajları birbiri ardına otomatik olarak dinlemesini sağlayacak. Şimdiye kadar yalnızca WhatsApp'ın iOS sürümünde mevcut olan söz konusu özellik, yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcılarına da eklenecek.
Tek dokunuşla hepsini dinleme: Bu özellik, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine, bir dokunuşla hepsini birden dinlemelerine imkan tanıyacak.
WhatsApp, ilk sesli mesajın bitiminden sonra kullanıcıyı sesli olarak bilgilendirecek. Bunun hemen ardından ise bir sonraki sesli mesaja geçilecek.