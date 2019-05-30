Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek

Facebook'un altında hizmet vermeye devam eden WhatsApp, kullanıcılarının kişisel güvenliği için geliştirmelerine devam ederken, aynı zamanda çeşitli kolaylıklar için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya çapında 1.5 milyon kullanıcıya hizmet veren WhatsApp, bu kez Android kullanıcılarını sevindirdi.