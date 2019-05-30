Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek

Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha önce sadece iOS'ta kullanılan bir sesli mesaj özelliğini android kullanıcılarına da getirdi.

Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek - Sayfa 1

Facebook'un altında hizmet vermeye devam eden WhatsApp, kullanıcılarının kişisel güvenliği için geliştirmelerine devam ederken, aynı zamanda çeşitli kolaylıklar için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya çapında 1.5 milyon kullanıcıya hizmet veren WhatsApp, bu kez Android kullanıcılarını sevindirdi.

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Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek - Sayfa 2

WhatsApp’ın yeni özelliği, kullanıcıların sesli mesajları birbiri ardına otomatik olarak dinlemesini sağlayacak. Şimdiye kadar yalnızca WhatsApp'ın iOS sürümünde mevcut olan söz konusu özellik, yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcılarına da eklenecek.

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Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek - Sayfa 3

Tek dokunuşla hepsini dinleme: Bu özellik, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine, bir dokunuşla hepsini birden dinlemelerine imkan tanıyacak.

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Android kullanıcılarına WhatsApp müjdesi! Artık kullanılabilecek - Sayfa 4

WhatsApp, ilk sesli mesajın bitiminden sonra kullanıcıyı sesli olarak bilgilendirecek. Bunun hemen ardından ise bir sonraki sesli mesaja geçilecek.

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