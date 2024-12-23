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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini sona getirdi. Sarı-lacivertliler hem Brezilyalı yıldız hem de Al-Nassr ile el sıkıştı. Fenerbahçe'nin Talisca'ya ödeyeceği maaş ve sözleşme detayları da belli oldu.

Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini sona getirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla anlaşma sağladı.

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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı.

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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek. 

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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı

Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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