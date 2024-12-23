Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imza atacak! Maaş ve sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini sona getirdi. Sarı-lacivertliler hem Brezilyalı yıldız hem de Al-Nassr ile el sıkıştı. Fenerbahçe'nin Talisca'ya ödeyeceği maaş ve sözleşme detayları da belli oldu.
13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini sona getirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla anlaşma sağladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı.
Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek.
Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.