Anayasa Mahkemesi'nde FETÖ skandalı! Fotoğraflar kaldırılmadı

Anayasa Mahkemesi'nin karşılama salonunda bulunan aile albümünde, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğrafları kaldırılmadı. İhlas Haber Ajansı'nın özel haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan’ı mahkeme Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.