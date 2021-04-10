Anaokuluna izinsiz girdi çırılçıplak gezdi! Uyuşturucu parası vermeyen annesine dehşeti yaşattı
ADANA’da madde bağımlısı Mansur A. (36), uyuşturucu madde almak için para isteyip tartıştığı annesi Gülbani A.’yı (71) dövüp, başından yaraladı. Annesinin evine girmemesi için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mansur A. gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı evlat dehşeti yaşandı. Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Annesinin oturduğu eve girmemesi için uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur A. eve geldi.
Uyuşturucu almak için annesinden para isteyen Mansur A. olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mansur A., annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıttı, oturma odasının camlarını kırdı.
Gülbani A.’nın çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Mansur A., kapıyı açmadı. Polis ekipleri, komşuda bulunan yedek anahtarla içeri girip Mansur A.’yı gözaltına aldı.
Kanlar içinde oturma odasında yatan Gülbani A. ise çağırılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.