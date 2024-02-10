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"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

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"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu.

"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

 Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan Kadriye Mıcık ile kızı Serap Emici, aynı mahalleden muhtar adayı olarak tatlı bir rekabete girdi. "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganını kullanan Mıcık ile Emici, en çok, diğer aile üyelerinin seçimlerde kime oy vereceğini merak ediyor.

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"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

Aynı mahalleden muhtar adayı olan anne Mıcık ile kızı Emici, projelerini anlatan broşürler bastırıp kapı kapı dolaşarak seçmenlerden oy istiyor.

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"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

Zaman zaman seçim çalışması yaparken karşılaşan anne ile kızı, tatlı bir rekabet içinde çalışmalarını sürdürüyor.

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"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

Mıcık ile Emici, "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganını kullanıyor.

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