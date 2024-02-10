"Analı kızlı" muhtarlık yarışı! Anne de aday oldu, kızı da

Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan Kadriye Mıcık ile kızı Serap Emici, aynı mahalleden muhtar adayı olarak tatlı bir rekabete girdi. "Varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi" sloganını kullanan Mıcık ile Emici, en çok, diğer aile üyelerinin seçimlerde kime oy vereceğini merak ediyor.