Anadolu'da 5 tane var 742 yaşında görenleri hayran bırakıyor

Enfes Selçuklu taş işçiliği: Kesme beyaz kireç taşından mihrabı, yalın Selçuklu taş işçiliğine sahip olan Ulu Cami'nin geometrik motiflerle bezeli ahşap minberi Selçuklu ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden birini gözler önüne seriyor. Ulu Cami, yüksek nitelikli ahşap ve taş işçiliğinin yanında bezemeli tuğla minaresi ve Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli camilerden biri olması dolayısıyla Anadolu'nun önemli yapı taşlarından biri olarak göze çarpıyor.