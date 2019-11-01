Anadolu'da 5 tane var 742 yaşında görenleri hayran bırakıyor
AFYONKARAHİSAR'da, Afyon Sancak Beyi Nusreddin Hasan tarafından Karahisar Kalesi eteklerine çivi kullanılmadan 40 direk üzerine yapılan 742 yıllık Ulu Cami, ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor.
Selçuklu Veziri Fahreddin Sahibata'nın oğlu, Afyon Sancak Beyi Nusreddin Hasan tarafından Karahisar Kalesi eteklerinde yaptırılan Ulu Cami'nin inşaatı 1272 yılında başladı. 1277 yılında tamamlanan Ulu Cami, moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edildi. İnşa edilirken kırma çatılı yapının üzeri düz toprak damla örtülürken, ortasına da aydınlık feneri yerleştirildi. Ulu Cami'nin 1947 yılındaki onarımı sırasında fener kapatılırken, 1983 yılında da çatısı çinko malzemeyle yapılarak, yenilendi.
Kuzey, doğu ve batı yönlerinde üç girişi bulunan, batı cephesindeki girişten ibadet mekanına merdivenle inilen tarihi cami, iri mukarnas (İslam sanatındaki mimari yapılara ait geometrik bir bezeme çeşidi) başlıklı 40 ahşap direkle 9 sahına (bölüm) ayrıldı. Camideki, ahşap kirişler ve lambriler üzerinde bulunan geometrik, bitkisel, yazılı ve figürlü kalem işi süslemelerden günümüze ise çok azı ulaşabildi.
Enfes Selçuklu taş işçiliği: Kesme beyaz kireç taşından mihrabı, yalın Selçuklu taş işçiliğine sahip olan Ulu Cami'nin geometrik motiflerle bezeli ahşap minberi Selçuklu ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden birini gözler önüne seriyor. Ulu Cami, yüksek nitelikli ahşap ve taş işçiliğinin yanında bezemeli tuğla minaresi ve Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli camilerden biri olması dolayısıyla Anadolu'nun önemli yapı taşlarından biri olarak göze çarpıyor.
Ender camilerden biri: Yerel tarih araştırmacısı ve alan kılavuzu Hasan Özpınar, Ulu Cami'nin şehrin en eski camilerinden biri olduğunu belirterek, caminin 1272 ile 1277 yılları arasında Sahibata Fahrettin oğlu Nusreddin Hasan tarafından yapıldığını söyledi.